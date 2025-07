(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Edilizia, Domani giovedì 24 luglio, Forza Italia presenta pdl Rossello per Trasparenza Urbanistica. Con Barelli, Nevi, Bergamini”

Domani, giovedì 24 luglio, alle ore 15.30, presso la Sala Colletti del Gruppo di Forza Italia – via Uffici del Vicario, 21 – Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e Segretaria di FI Milano Grande Città, presenterà la proposta di legge, a sua prima firma, per la Trasparenza Urbanistica, dal titolo ‘Norme per la trasparenza e la legalità nella pianificazione urbanistica e nella trasformazione del territorio’.

Alla conferenza stampa sarà presente il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, il portavoce nazionale di Fi, Raffaele Nevi, il vice segretario nazionale, Deborah Bergamini, il senatore azzurro Roberto Rosso, che presenterà analogo testo in Senato, e i deputati azzurri Rita dalla Chiesa, Alessandro Cattaneo, Paolo Emilio Russo, Piero Pittalis, Roberto Bagnasco, Patrizia Marrocco, Alessandro Battilocchio, Luca Squeri, Roberto Pella, Annarita Patriarca, Francesco Cannizzaro, Maurizio Casasco, Chiara Tenerini e Andrea Orsini, firmatari della proposta di Cristina Rossello.

“Le recenti vicende che hanno coinvolto la gestione urbanistica di Milano – spiega Cristina Rossello – ha fatto emergere con chiarezza l’urgenza di una nuova cultura della legalità e della responsabilità pubblica nelle trasformazioni urbane. La proposta di legge, che presenteremo giovedì e che si sostanzia di otto articoli, si fonda sull’esperienza maturata negli ultimi mesi e sulla visione di Forza Italia di una città più giusta, aperta, partecipata, dove il futuro urbano non dipenda da logiche opache o discrezionali”.

“Ripensare Milano non è un’operazione estetica, ma etica. Le città devono essere costruite sulla fiducia, sul merito e sulla trasparenza. Questo vale oggi per Milano e domani per tutto il Paese”, conclude.

