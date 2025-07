(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Dl Università . Bucalo (FdI): lavoro complesso per settori strategici come università e ricerca, istruzione e salute

“L’approvazione del decreto legge n.90 è il frutto di un lavoro portato avanti con equilibrio ed efficacia, un lavoro complesso che riguarda settori strategici come università e ricerca, istruzione e salute. Ringrazio i Ministri competenti perché grazie alle disposizioni introdotte nel provvedimento si sta costruendo l’Italia del futuro, una Nazione moderna, competitiva, attrattiva, che cresce e che vuole continuare a farlo. Non mi sorprendono gli interventi dei colleghi delle opposizioni, anche se ogni tanto sarebbe un bel messaggio riconoscere il buon lavoro del Governo. Ad ogni modo, la verità è che oggi l’Italia è forte di un Esecutivo che dopo anni di pannicelli caldi riesce a dare risposte concrete e lo fa anche con questo provvedimento”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, vice responsabile dipartimento Istruzione del partito e correlatore del provvedimento approvato oggi in Senato riguardante disposizioni urgenti in tema di Università e Ricerca, Istruzione e Salute.

