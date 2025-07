(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Difesa. Barcaiuolo (FdI): da 5S solita cialtroneria, nessuna spesa armi senza ok del Parlamento

“Come al solito gli esponenti Cinquestelle mostrano tutta la loro inadeguatezza. Riguardo il programma MMMS (Gulfstream 550) questo è riportato, fin dalla sua genesi, nel Documento Programmatico Pluriennale che viene trasmesso al Parlamento per informare in merito all’impiego delle risorse relative all’investimento. Senza contare che questo documento è la base di partenza per l’iter approvativo dei decreti attuativi dei vari programmi, tutti peraltro regolarmente approvati dalle competenti Commissioni parlamentari. Quindi è assolutamente falso come sostengono gli esponenti Cinquestelle che non ci sarebbe alcuna traccia nelle Commissione Difesa di Senato e Camera di questo programma. L’ennesima conferma della loro cialtroneria che sfocia nell’incompetenza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione Difesa, Michele Barcaiuolo.

