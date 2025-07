Camera: Cecchetti (Lega): Conti in ordine e innovazione. Esempio di gestione efficiente e moderna

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Camera: Cecchetti (Lega): Conti in ordine e innovazione. Esempio di gestione efficiente e modernaRoma, 23 lug. – “Per il terzo anno consecutivo, il conto consuntivo della Camera dei deputati si chiude con un avanzo significativo, pari a oltre 52 milioni di euro. Un risultato che testimonia una gestione sana e responsabile delle risorse pubbliche, capace di coniugare rigore nei conti e attenzione al futuro dell’Istituzione. Dopo oltre dieci anni segnati da tagli, razionalizzazioni e blocco del turnover, oggi la Camera può contare su un bilancio solido e trasparente, che conferma la dotazione invariata dal 2013 e una riduzione significativa della spesa di funzionamento — pari al 24,4% rispetto a dodici anni fa. Un segnale politico forte, in un contesto generale di aumento dei costi. Oggi possiamo parlare di una fase nuova: accanto al contenimento della spesa, si afferma una rinnovata capacità di investimento e innovazione. Il bilancio per il triennio 2025-2027 prevede risorse per nuove assunzioni, interventi infrastrutturali, valorizzazione del patrimonio e adozione di strumenti tecnologici avanzati, come i tre prototipi di Intelligenza Artificiale — Norma, MSE e Depuchat — pensati per supportare il lavoro parlamentare e rafforzare il rapporto con i cittadini. Questi dati confermano che il contenimento della spesa può andare di pari passo con l’innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi. Il gruppo della Lega esprime soddisfazione per un lavoro amministrativo che guarda avanti, valorizzando il ruolo del Parlamento e promuovendo una pubblica amministrazione più moderna, efficiente e accessibile”. Così il deputato Fabrizio Cecchetti, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, dichiarando il voto favorevole della Lega al conto consuntivo della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2024 e al progetto di Bilancio della Camera dei Deputati per l’anno finanziario 2025.Ufficio Stampa Lega Camera