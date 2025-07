(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Bari. Melchiorre (FdI): Emiliano auto-nominatosi in Fondazione Petruzzelli? Chiarisca

“Il delirio di onnipotenza di Michele Emiliano sembra non conoscere limiti. Stando a quanto riferisce l’AdnKronos, l’Anac avrebbe aperto un’istruttoria per verificare la presenza eventuale di incompatibilità e inconferibilità sull’atto con cui, di fatto, il presidente della Regione Puglia avrebbe nominato sé stesso nel Consiglio d’indirizzo della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Questo incarico permette di avere potere di governo e controllo dell’istituzione, nonché tutti i poteri di nomina e revoca delle figure apicali, di approvazione dei bilanci e di redazione e modifica dello statuto. Utile ricordare che la Petruzzelli è una Fondazione di diritto privato, che attribuisce la competenza della nomina direttamente al presidente della Regione Puglia, pertanto Emiliano avrebbe inopportunamente vestito i panni in questa circostanza di soggetto che ha decretato la nomina e nominato. Auspico che possa chiarire quanto prima questa marchiana gaffe”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica