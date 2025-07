(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 Aree interne: Trancassini (FdI), valorizzazione ospedale Rieti è buona

amministrazione Giunta Rocca

Roma, 22 lug. – “Queste non sono semplici inaugurazioni ma precise scelte

politiche che la Giunta Rocca ha compiuto. Oggi, qui a Rieti, aggiungiamo

un’altra tappa importante nel percorso di valorizzazione del territorio

reatino. Oggi dimostriamo, con i fatti, che le aree interne hanno bisogno

di risposte e non di chiacchiere, o peggio, di bugiarde

strumentalizzazioni: l’inaugurazione dei reparti di Radioterapia,

Radiologia e Medicina d’Urgenza, consentiranno ai cittadini di Rieti di

potersi curare nel loro territorio, evitando faticosi spostamenti ed i

relativi aggravi economici. Con grande soddisfazione, possiamo oggi

riconoscere che l’ospedale di Rieti sta diventando un’eccellenza,

conseguenza di oculate scelte valorizzate poi dalla dedizione di chi

lavora, spesso in silenzio, alla realizzazione di questi grandi risultati.

La presenza della rettrice di “Sapienza” Polimeni, ribadisce poi

l’attenzione per la provincia di Rieti e l’ottima sinergia tra territorio e

istituzioni. Ringrazio il presidente Rocca, cui rinnovo il mio

apprezzamento per l’ottimo risultato conseguito ieri con l’approvazione del

Rendiconto 2024 da parte della Corte dei Conti, che ha certificato come sia

possibile, e oggi lo ribadiamo, spendere, risparmiare, amministrare, perché

il tema centrale rimane sempre quello dell’ottimizzazione delle risorse. Un

plauso quindi al loro impegno, che estendo anche al direttore della Asl di

Rieti Mauro Maccari, perché con un efficace lavoro di squadra hanno

consentito alla cittadinanza di poter disporre di una realtà sanitaria di

livello internazionale”.

Lo ha detto a Rieti Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e

coordinatore regionale di FdI, intervenendo all’inaugurazione dei reparti

di Radioterapia, Radiologia e Medicina d’Urgenza dell’ospedale cittadino

“San Camillo de Lellis”.