Approvata la Legge regionale di “recepimento” del “Salva Casa”

Wed 23 July 2025

Confedilizia: perplessità sui limiti introdotti rispetto alla norma nazionale

Ieri, 22 luglio 2025, la Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge regionale di “recepimento” del c.d. “decreto Salva Casa”.

In attesa della pubblicazione del testo di legge approvato, si evidenzia che la legge regionale presenta diversi aspetti che generano perplessità, fra l’altro per quanto concerne la disciplina di parziale deroga, in determinate e specifiche ipotesi, ad alcuni requisiti igienico sanitari (in particolare, quelli di altezza interna e superficie minima) e la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso.

In entrambi i casi, infatti, risultano essere state introdotte limitazioni rispetto alle previsioni della norma nazionale che non corrispondono ai contenuti del “Salva Casa” – rendendone così più difficoltosa e gravosa, quando non impossibile, l’applicazione – e che non si allineano alla ratio e finalità di semplificazione dell’intervento normativo statale, conseguentemente anche pregiudicando il recupero dell’edificato esistente.

La CONFEDILIZIA, Associazione dei Proprietari di Casa di Reggio Emilia, procederà alla disamina della legge regionale provvedendo a dar conto di tutti gli aspetti di rilievo e a svolgere tutte le necessarie attività anche di presentazione di proposte di modifica.