(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Ue: Giglio Vigna (Lega), fronte Sud è priorità per Italia quanto fronte Est per Europa Orientale Roma, 22 lug. – “In quanto Paese del Mediterraneo, l’Italia vive ogni giorno sulla propria pelle le conseguenze dell’immigrazione clandestina. Nonostante gli sforzi enormi che stiamo facendo per bloccare le partenze e gli sbarchi illegali, continuiamo ad assistere a un flusso costante di arrivi. Questo non è solo un tema di gestione dei flussi, ma un vero e proprio problema di sicurezza nazionale, soprattutto in un momento storico in cui il rischio di infiltrazioni terroristiche è concreto. L’Europa discute di sicurezza e di investimenti per rafforzare il fronte Est, alla luce della guerra tra Russia e Ucraina. Ma a chi, nel Nord e nell’Est Europa, guarda solo in quella direzione, vogliamo dire chiaramente: il Mediterraneo è il nostro fronte. Noi comprendiamo la preoccupazione dell’Europa orientale. Ma allo stesso modo chiediamo che venga riconosciuta e rispettata la nostra priorità: fermare gli sbarchi, difendere i nostri confini, combattere l’immigrazione clandestina e importante come fermare la guerra in Ucraina. La sicurezza dell’Europa non si costruisce solo a Est. Si costruisce anche – e soprattutto – a Sud.”Così il presidente della commissione Affari Ue, il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna.Ufficio Stampa Lega Camera