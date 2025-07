(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

Regionali: Martusciello (FI), "Bruco diventato crisalide, ora attendiamo la farfalla. Centrodestra verso la scelta del candidato"

“In Campania il bruco è diventato crisalide, attendiamo la nascita della farfalla. Il vertice di ieri tra i leader segna un passo in avanti sostanziale per l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra. Si sono ribadite le ragioni dello stare insieme e si è graduato il tempo della scelta in relazione al momento, ancora non determinato, di quando si andrà al voto. Penso che ci siano le condizioni per arrivare alla scelta migliore, senza fretta e senza sosta”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania

