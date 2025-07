Lazio: Trancassini (FdI), parifica Corte Conti a Rendiconto 2024 è riconoscimento serietà giunta Rocca

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

riconoscimento serietà giunta Rocca*

Roma, 22 lug. – “La parificazione del Rendiconto generale 2024 della

Regione Lazio da parte della sezione regionale della Corte dei Conti – con

due sole eccezioni, peraltro già prontamente sanate – rappresenta un

importante riconoscimento della serietà e della trasparenza con cui

l’amministrazione regionale, guidata dal presidente Rocca, sta gestendo le

finanze pubbliche. Dopo anni di opacità e di modalità discutibili targate

centrosinistra, oggi si volta pagina: questo è un segnale forte di capacità

e di rispetto delle regole, a conferma che, con il prezioso contributo di

Fratelli d’Italia, la Regione è finalmente instradata sul sentiero del buon

governo, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa. Questo

risultato rafforza la fiducia dei cittadini e costituisce una solida base

per proseguire nel percorso di risanamento, crescita e sviluppo della

nostra Regione. Un plauso al presidente Rocca e a tutta la Giunta per il

lavoro svolto con competenza, rigore e senso istituzionale”.

Così in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e

coordinatore regionale del partito per il Lazio.