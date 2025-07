(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Giustizia: Silvestro (FI), da maggioranza coraggio e compattezza di imprimere svolta

“Con l’approvazione in seconda lettura del disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, facciamo un altro passo avanti verso il futuro della giustizia in Italia. È un risultato storico, da sempre voluto dal nostro presidente Silvio Berlusconi”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. “Condivido in pieno il lavoro svolto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ancora una volta ha dimostrato la sua straordinaria competenza e visione riformatrice. La separazione delle carriere, il doppio Consiglio superiore della magistratura e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare non sono solo passaggi tecnici, ma scelte di civiltà giuridica e di equilibrio costituzionale. Questa maggioranza ha avuto il coraggio e la compattezza di imprimere una svolta netta. Garantiamo piena indipendenza alla magistratura e ristabiliamo i giusti confini tra i poteri dello Stato, nel solco della nostra Costituzione”, conclude.