(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 GIUSTIZIA. DE PRIAMO (FDI): IN SENATO VOTO FAVOREVOLE PER RIFORMA EPOCALE

“Con 106 voti favorevoli oggi il Senato ha votato favorevolmente la Riforma della Giustizia in seconda lettura e, per regolamento d’aula, ultima nella quale era possibile svolgere attività ostruzionistica. Si tratta di un passaggio fondamentale che spiana la strada verso l’approvazione definitiva di una riforma necessaria da decenni. Il Governo Meloni e la maggioranza di centrodestra lavorano speditamente verso la realizzazione di un processo equo che veda una maggiore specializzazione e imparzialità degli organi di Giustizia, attraverso la separazione delle carriere dei magistrati, e una maggiore indipendenza dalla politica che, come dimostrato da numerosi scandali del passato, vedeva una connotazione politica attraverso le correnti interne. Con questa Riforma si vuol garantire ai cittadini un accesso alla Giustizia in cui vi sia la garanzia di un processo giusto, equilibrato tra le parti processuali e con il rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

