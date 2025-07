(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Giustizia, Barbera (Prc): “Sulla separazione delle carriere, il governo

Meloni porta avanti il modello P2”

“Con l’approvazione in Senato del disegno di legge costituzionale sulla

separazione delle carriere, il governo Meloni compie un nuovo passo verso

la realizzazione di un progetto devastante per la nostra democrazia, quello

concepito oltre quarant’anni fa dalla Loggia P2 di Licio Gelli. La

separazione tra giudici e pubblici ministeri non ha nulla a che vedere con

l’efficienza o la garanzia dei diritti, in quanto è solo un attacco

frontale all’indipendenza della magistratura, un colpo all’equilibrio

costituzionale e all’autonomia dei poteri.

Non è ancora legge, ma l’intento è chiarissimo. Separare le carriere,

creare due CSM distinti, istituire un’Alta Corte disciplinare: è

un’operazione chirurgica per spezzare la spina dorsale della giurisdizione,

trasformare il pubblico ministero in un organo più controllabile e meno

scomodo, rimuovere ogni ostacolo al dominio incontrastato dell’esecutivo.

Un disegno tanto coerente quanto inquietante, che smantella ciò che resta

della divisione dei poteri e apre la strada a un sistema dove la

magistratura è piegata, addomesticata, subordinata.

Non è una “riforma”, è un tassello di una contro-rivoluzione istituzionale

portata avanti da un governo che agisce con disprezzo per la Costituzione

antifascista. Il premierato, l’autonomia differenziata, la separazione

delle carriere: tutto si tiene, tutto converge verso un assetto

autoritario, dove i contrappesi spariscono e il potere si concentra nelle

mani dell’esecutivo. È il modello della P2, realizzato nel 2025 sotto

l’egida della destra meloniana. Di fatto, siamo di fronte al peggior

governo dai tempi della Liberazione. Un governo che aggredisce i diritti

sociali, reprime il dissenso, militarizza i territori e ora tenta di

neutralizzare anche la magistratura. Ma il percorso non è concluso: il DDL

dovrà affrontare ancora la Camera e un eventuale referendum. Non è detta

l’ultima parola”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.