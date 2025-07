(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Ddl Femminicidio, Mieli (FdI): governo Meloni mantiene parola data

“Questa è una bella pagina di storia per questa aula. Il governo Meloni interviene ancora una volta per limitare il fenomeno della violenza contro le donne. Norme che abbiamo fortemente voluto, per agire contro questa piaga spregevole. Questa maggioranza dimostra di fare le cose giuste e di saperle fare anche insieme all’opposizione. Il governo è capitanato per la prima volta nella storia da una donna che ha fatto molto per le donne: dallo stalking, alla difesa dei diritti delle madri lavoratrici, fino al record di occupazione femminile. Facciamo quello che avevamo promesso in campagna elettorale, manteniamo le promesse fatte ai nostri elettori. Si tratta di una riforma organica che segue tutto l’iter giudiziario, dalla fase dell’indagine all’esecuzione della pena. Questo ddl segna un percorso importante contro il femminicidio. La violenza cieca e possessiva che si abbatte troppe volte sulle donne è da stroncare. Ci siamo e non lasceremo mai sole le donne italiane”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, responsabile del Dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica