CUTRO, DELMASTRO (FdI): SOLIDARIETA' A GUARDIA DI FINANZA E CAPITANERIA DI PORTO

Solidarietà agli operatori della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di Porto, rinviati a giudizio per la tragedia di Cutro.

Sono sicuro che dimostreranno la correttezza del loro operato.

Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto sono quotidianamente impegnate a salvare vite in mare e lo fanno con professionalità, serietà e umanità.

Ad uccidere vite in mare sono i trafficanti di esseri umani, neo schiavisti del XXI secolo.

Essere al fianco di chi opera quotidianamente per salvare vite in mare è un dovere istituzionale ed è una battaglia per la verità: i soccorritori rimangono tali, così come gli assassini scafisti rimangono tali.

È quanto dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale