Agricoltura, Romeo: iniziative Lega in Regione e Comuni lombardi contro i tagli di Von der Leyen

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Agricoltura, sen.Romeo: iniziative Lega in Regione e Comuni lombardi contro

i tagli di Von der Leyen

Milano, 22 lug. – “La Lega è in prima linea contro i tagli all’agricoltura

voluti da Ursula Von der Leyen. Così come fatto in Senato con un ordine del

giorno, stiamo presentando mozioni in Regione Lombardia e nei Comuni

lombardi per dire NO alla proposta della Commissione europea di creare un

Fondo unico, togliendo risorse destinate alla PAC. Come avevamo previsto, a

Bruxelles è tempo di tagli ed euro-follie ai danni delle nostre aziende

agricole e dell’agricoltura del nostro territorio, che solo la Lega ha da

sempre denunciato. Noi non ci stiamo: siamo come sempre al fianco dei

nostri agricoltori, custodi del territorio, per chiedere più risorse e meno

burocrazia”.

Così Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e segretario della Lega

Lombarda.