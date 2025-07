(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Agricoltura, Bizzotto: mozione Lega in Regione Veneto e Comuni, no ai tagli PAC voluti da Bruxelles

Roma, 22 lug. – “Diciamo no ai tagli di Ursula Von del Leyen all’agricoltura del Veneto. Così come abbiamo già fatto in Senato, la Lega presenta una mozione in Regione e in tutti i Comuni del Veneto per bloccare la proposta della Commissione europea di creare un Fondo unico che toglierebbe importanti risorse alla PAC. Come hanno giustamente denunciato le associazioni di categoria, questa folle proposta della UE causerebbe un taglio di oltre 100 milioni di euro alle imprese agricole del Veneto. Noi non ci stiamo a questa ennesima euro-follia in arrivo da Bruxelles: chiediamo più risorse, meno burocrazia e stop ai tagli ai danni dei nostri agricoltori”.

Lo dichiara la senatrice veneta Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del gruppo Lega al Senato e membro della commissione agricoltura.

