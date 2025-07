Naufragio Cutro, Freni: Piena fiducia in Gdf e Capitaneria porto

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

Roma, 21 lug. – “Voglio esprimere la mia totale e più sentita vicinanza ai sei militari della Guardia di finanza e della Guardia costiera rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sul naufragio di Cutro. Pur nel pieno ed incondizionato rispetto per il ruolo e il lavoro della magistratura, la mia solidarietà va al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle Capitanerie di porto, oltre che a tutti gli uomini e le donne della Gdf e della Capitaneria di porto: sono, tutti, un esempio di dedizione, responsabilità e spirito istituzionale. Un motivo di orgoglio per il nostro Paese”.

Così, in una nota, il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni.

