(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 *Carceri: Serracchiani (PD), da Nordio totale disinteresse e neanche un

minimo di dignità*

Dichiarazione di Debora Serracchiani della segreteria del Partito

Democratico, responsabile Giustizia

Questo governo fa un giorno sì e l’altro pure un decreto legge, contingenta

i tempi delle riforme costituzionali, mette fiducie come se piovesse e poi

per abbattere il sovraffollamento nelle carceri, ormai al collasso, fa con

tutta calma un disegno di legge? Ma il ministro Nordio non ha proprio un

minimo di dignità e decoro? Non c’era bisogno che ci desse una ulteriore

prova del suo totale disinteresse per le condizioni di vita e di lavoro

nelle carceri, c’erano bastati l’inutile e dannoso decreto carceri, la sua

assenza nella seduta straordinaria alla Camera, le surreali risposte sui

suicidi dei detenuti evitati, a suo dire, proprio grazie al

sovraffollamento.

Roma, 21 luglio 2025

Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni