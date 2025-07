Aree interne: Trancassini (FdI), Pd presenta proposta? In passato suoi governi incapaci a spendere fondi

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025

governi incapaci a spendere fondi*

Roma, 21 lug. – “Anche oggi il Partito Democratico ha fatto il compitino:

nello specifico, presentando la sua proposta di legge per fare finta di

sostenere le aree interne, e utilizzando il consueto metodo: attacchi al

Governo Meloni, ricostruzioni fantasiose del recente passato, fondi

individuati con improbabili diversi utilizzi degli stanziamenti dedicati al

Ponte di Messina, comunicati stampa copia-incolla. Insomma, la solita

confusione faziosa del Pd, buona solo per i titoli di giornale. Chi oggi

accusa il governo Meloni di disinteresse verso le aree interne dimostra di

avere la memoria corta e la coscienza sporca: è stato proprio il Partito

Democratico a lasciare nel cassetto, tra il 2014 e il 2020, miliardi di

euro non spesi della programmazione europea: 1.200 milioni a disposizione,

oltre 5.000 progetti presentati, ma ad oggi spesi solo 450 milioni, meno

del 40% delle risorse. Ora il Pd ci parla di welfare, dei giovani che se ne

vanno, della sanità di prossimità: tutto quello che a causa loro è stato

negli anni svilito e spento lentamente. Così come certa stampa che legge

solo quello che vuole e poi scarica fiumi di inchiostro denso di

pregiudizio, facessero uno sforzo: leggessero meglio il Piano e noterebbero

che la pianificazione complessiva delle risorse previste dal PSNAI

2021-2027 mira a potenziare la governance multilivello, garantendo una

struttura decisionale chiara e verificabile. Questi sono fondi certi, non

fatiscenti come quelli del Pd. Mentre loro chiacchierano, il Governo ha

messo in atto un piano strutturale dedicato alle aree marginali, approvato

all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni, da ANCI, UPI e Uncem, che

introduce un modello di gestione con responsabilità definite: ogni area

interna sarà guidata da un ente capofila, mentre le Regioni avranno il

compito di coordinare le azioni previste. Con questo nuovo approccio si

inverte finalmente la rotta superando l’impostazione centralizzata delle

sinistre, incapaci di spendere le risorse ma abili a produrre solo

inefficienze, duplicazioni e polemiche strumentali su temi centrali per il

Governo Meloni”.

Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e

Questore della Camera.