(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Aeroporto Salerno, Pierro (Lega): con Salvini Cilento ha occasione di riscatto

Roma, 21 lug. – “Con la nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno, la Lega e il Ministro Salvini offrono un’occasione di riscatto al Cilento che così vedrà finalmente valorizzato il suo territorio, le sue bellezze e il patrimonio immenso che è giusto promuovere e valorizzare, nell’ottica anche di un potenziamento dell’offerta turistica. L’ennesima dimostrazione che l’attenzione del Ministro Salvini verso le unicità di ogni luogo della nostra regione trova spazio in un progetto più ampio di sviluppo e crescita. Non ci fermiamo qui. Il prossimo passo per rendere ancora più centrale l’aeroporto di Salerno ci vedrà impegnati a lavorare in sinergia con gli amministratori locali per dare operatività al collegamento ferroviario e stradale tra l’infrastruttura e la città”.

Lo dichiara il deputato campano della Lega Attilio Pierro, in relazione alla cerimonia di ufficializzazione della nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi che da oggi include anche il Cilento.

__________

Ufficio stampa Lega Camera