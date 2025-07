(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

*Matteoni (FDI): “Arresto di trafficante di essere umani al Valico di

Rabuiese (TS), nuovo riscontro dai controlli intensificati alla frontiera”*

“Ottimo lavoro della Polizia di Stato che nella giornata di oggi, durante i

controlli alla frontiera italo-slovena, ha arrestato un cittadino straniero

intento a introdurre illegalmente in Italia 4 migranti irregolari.

La rotta balcanica è nota per essere un accesso privilegiato dai

trafficanti di esseri umani, da criminali che una volta giunti in Italia

perseguono condotte illecite singolarmente o in associazione. Notizie come

quelle di oggi, dimostrano quanto la ripresa dei controlli alle frontiere

nord-orientali del nostro Paese, in sospensione agli Accordi di Schengen,

sia una misura necessaria per la sicurezza nazionale e per la protezione

della nostra comunità.

Fratelli d’Italia mantiene alta l’attenzione su questo tema grazie al

grande lavoro delle Forze dell’Ordine, a cui va la mia riconoscenza e

quella di tutti i triestini”.

Questa la nota dell’On. Nicole Matteoni, deputata e segretario provinciale

di Fratelli d’Italia Trieste.

