INCHIESTA MILANO. CATTANEO (FI): FI SEMPRE GARANTISTA, MA SINISTRA HA FALLITO

“Basta con le forche del doppiopesismo giustizialista. Forza Italia è e sarà sempre garantista, anche con il sindaco Sala. Un avviso di garanzia non può e non deve comportare automaticamente le dimissioni”. Lo ha dichiarato il deputato e Responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Omnibus. “C’è un tema importante, però, che è tutto politico. Chi ha tolto la fiducia a Sala? È il Partito Democratico stesso che sta rinnegando il modello Milano. I modelli semplificati per gli interventi di rigenerazione urbana li ha fatti Sala, prendendo spunto anche da Albertini e dalla Moratti, e oggi il Pd lo rinnega, anzi lo demonizza. Se dunque consideriamo il fallimento della maggioranza di governo a Milano, è inevitabile che Sala tragga le sue conseguenze e si torni a votare al più presto. Milano merita un governo migliore di quello degli ultimi anni” ha concluso.

