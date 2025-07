(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 GUARDIA COSTIERA. PEREGO: DA 160 ANNI PUNTO DI RIFERIMENTO PER COMUNITA’ MARITTIMA

“Auguri a tutto il personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, da 160 anni punto di riferimento per l’intera comunità marittima, a tutela e salvaguardia della sicurezza e della legalità in mare”. Lo scrive su X il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

