GOVERNO. CATTANEO (FI): STABILITA’ RENDE NOSTRO PAESE COMPETITIVO

“Il governo di centrodestra ha tagliato il traguardo dei mille giorni. Cosa che è accaduta ben poche volte. Un motivo di vanto, ma anche la consapevolezza che la stabilità è un grande vantaggio in termini di competitività. L’Italia anche per questo viene premiata dai mercati, lo spread è molto basso e dunque paghiamo molti meno miliardi di euro sui nostri interessi sul debito”. Lo ha dichiarato il deputato e Responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo a Omnibus. “Abbiamo raggiunto questi mille giorni perché abbiamo messo il progetto davanti all’ego. Il nostro programma elettorale, che ho avuto anche l’onore di contribuire a scrivere nel 2022, viene prima di tutto. E pur essendo tre partiti diversi, alla fine riusciamo ad arrivare a una sintesi, ad un’intesa che è sempre al rialzo. Ce lo dicono innanzitutto i numeri, che sono sostanzialmente molto positivi. E’ ovvio che si può sempre fare meglio, ma per noi parlano un milione di posti di lavoro, molti dei quali a tempo indeterminato, la credibilità e la solidità sui mercati esteri come non si vedeva da tanto tempo e le riforme, come quella della giustizia e quella fiscale. Insomma, rivendichiamo con forza che l’Italia un governo così non ce l’aveva da tanti anni, dai tempi del governo Berlusconi. E, con il coraggio delle scelte e delle idee, vogliamo completare il lavoro, attuando il programma fino alla fine” ha concluso.

