(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 Alligator Alcatraz, Barbera (Prc): “Il sovranismo è barbarie. Liberare

subito i due italiani detenuti!”

“Gaetano Cateno Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese, due cittadini

italiani, sono rinchiusi in condizioni disumane nel centro per migranti

“Alligator Alcatraz”, in Florida: una struttura costruita in otto giorni,

in mezzo alle paludi, circondata da filo spinato e coccodrilli, dove le

persone vivono ammassate in gabbie, senza accesso a difesa legale né tutela

dei diritti fondamentali. Questa è l’America del sovranismo trumpiano. La

“patria” che si difende calpestando i diritti umani, trattando i migranti –

e oggi anche cittadini europei – come bestie da rinchiudere e umiliare. Ma

l’Italia non è da meno: il governo Meloni, che ogni giorno grida “prima gli

italiani”, oggi tace. Nessuna iniziativa concreta e nessuna parola di

condanna.

È questa la realtà del sovranismo, qui e là: una politica feroce con i

deboli e servile con i forti. Una retorica patriottarda che abbandona i

propri cittadini quando vengono maltrattati da governi “alleati”, perché

ciò che conta davvero per il governo Meloni non è la dignità delle persone, ma

l’ubbidienza agli Stati Uniti.

Denunciamo questo silenzio complice e vergognoso. Chiediamo l’immediato

intervento del governo italiano per liberare e rimpatriare i nostri due

connazionali. Chi parla di patria e sovranità solo per fare propaganda

contro i migranti e poi si gira dall’altra parte di fronte a un lager a

stelle e strisce, è moralmente e politicamente colpevole”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.