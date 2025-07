(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 *Tensioni al “Ruggi” di Salerno: Polichetti (Udc) difende i medici

sanzionati dal management*

Nelle ultime settimane, all’interno dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni

di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, si è acceso un clima di forte

tensione. Diversi professionisti sanitari sono finiti nel mirino del

management aziendale per aver rilasciato interviste in cui denunciavano

pubblicamente criticità gravi, disservizi e disfunzioni organizzative

all’interno della principale struttura ospedaliera della provincia. Le

reazioni non si sono fatte attendere: l’azienda ha avviato procedimenti

disciplinari, accusando i medici di comportamenti non conformi al

regolamento interno e di essersi posti in situazione di incompatibilità

ambientale

Accuse che provengono da chi per lungo periodo ha assunto abusivamente il

ruolo di responsabile del reparto prima che fosse indetto il concorso per

la copertura del ruolo

Ad intervenire con decisione sulla vicenda è Mario Polichetti, responsabile

del Dipartimento nazionale Sanità dell’Udc, che prende posizione in difesa

dei medici coinvolti.

«È inaccettabile che chi ha il coraggio di dire la verità venga trattato

come un problema da eliminare. Esprimo piena solidarietà ai colleghi

oggetto di provvedimenti disciplinari solo per aver avuto l’onestà e il

senso civico di denunciare ciò che non funziona», dichiara Polichetti.

«Siamo di fronte a un sistema che preferisce il silenzio alla trasparenza,

la repressione al confronto. Non si può tollerare che in una struttura

pubblica si tenti di zittire i professionisti che chiedono solo condizioni

migliori per lavorare e curare i pazienti. Il diritto alla parola non si

sospende con un richiamo disciplinare», aggiunge.

Il dirigente nazionale Udc chiede un cambio radicale nell’approccio del

management ospedaliero e annuncia azioni istituzionali: «È arrivato il

momento di ascoltare chi lavora nei reparti, non di punirlo. Bisogna fare

luce su quanto denunciato, non nasconderlo sotto il tappeto. Mi attiverò

affinché anche il Ministero della Salute segua da vicino questa vicenda,

che riguarda la credibilità dell’intero sistema sanitario pubblico».

«Difendere questi medici – conclude Polichetti – non è solo un gesto di

solidarietà, ma un atto dovuto verso chi ogni giorno è in trincea per

garantire il diritto alla salute dei cittadini. Non arretreremo di un passo

nella difesa della verità e della giustizia in sanità».

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI MARIO POLICHETTI