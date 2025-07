(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 REGIONALI: MARTUSCIELLO (FI), “PRONTI AL CONFRONTO CON FICO, DISCONTINUITÀ SARÀ LA PAROLA CHIAVE”

“Siamo pronti al confronto con Roberto Fico. Discontinuità sarà la parola che accompagnerà questo percorso. Sia Roberto Fico sia il centrodestra concordano sulla necessità di voltare pagina sulla sanità, sul lavoro, sui diritti. È un punto di partenza importante per un dialogo civile”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Così come sarà fondamentale – aggiunge – trovare un’intesa sulle liste pulite, per alzare l’asticella della selezione della classe dirigente. Bene, lo dico con chiarezza: l’idea che la Campania possa mettersi alle spalle questi anni può solo ridare fiducia alla gente nella politica”, conclude il coordinatore forzista.

