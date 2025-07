(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 OMS, PELLEGRINO (FDI) : BENE OPTING OUT SU EMENDAMENTI

“Le nuove disposizioni previste dalla risoluzione dell’OMS WHA 77.17 (2024) avrebbero ridotto la capacità dell’Italia di decidere autonomamente sulle misure da adottare in caso di emergenza sanitaria pandemica, oltre a vincolarci con un impegno di spesa che non specificava né costi né tempi.

Pertanto, ha fatto bene il Ministro Schillaci a notificare il rifiuto in toto per tutti gli emendamenti adottati dalla 77ª Assemblea Mondiale della Sanità, richiamando l’opting out.

L’Italia non rinuncia, così, al diritto-dovere di esercitare un controllo pieno e sovrano sulle scelte che riguardano la salute dei propri cittadini, soprattutto laddove queste potrebbero avere ricadute sociali, economiche e costituzionali di vasta portata”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino