Letizia Moratti (Fi/Ppe): 40° Anniversario della tragedia di Stava

“Nel giorno del ricordo della strage di Stava, che il 19 luglio 1985 costò la vita a 268 persone, mi unisco alla commozione di un intero Paese per una delle più gravi sciagure ambientali della nostra storia.”

Lo scrive sui propri social l’europarlamentare e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti.

“Le parole del Presidente Mattarella — che ha definito la tragedia “un monito perenne alla responsabilità” — ci ricordano quanto sia fondamentale il dovere della prevenzione, della vigilanza e del rispetto per il territorio e per la vita umana.”

“Onorare la memoria delle vittime significa anche lavorare ogni giorno per un’Europa e un’Italia più sicure, attente all’ambiente e alla tutela delle comunità. Non dimentichiamo.”

