(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 Inchiesta Milano, Zoffili (Lega): “Sindaco di Como chiarisca rapporti con architetto Pella”

Roma 19 lug. – “Abbiamo appreso che l’Architetto Federico Pella, per il quale è stato chiesto l’arresto nell’ambito dell’inchiesta che attualmente coinvolge il Comune di Milano, è tra i promotori dei tre progetti più importanti in campo sportivo per il Comune di Como (nuovo Stadio Sinigaglia, Campo Rugby, Cittadella dello sport di Muggió). Chiediamo dunque al Sindaco Rapinese di chiarire i rapporti che abbia avuto con l’Amministrazione comunale Federico Pella e il ruolo e le mansioni che sta rivestendo per la realizzazione di queste indispensabili opere per la Città. Per questa ragione presenteremo interrogazione in Consiglio Comunale e in Parlamento”.

Così Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega.