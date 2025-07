(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 GIUSTIZIA. GASPARRI (FI): RIFORMA E’ PRIORITA’ PER FORZA ITALIA E CENTRODESTRA

“Con il voto dell’Aula del Senato, prende corpo la riforma della giustizia, una priorità per Forza Italia e per il centrodestra. Diremo no alla lottizzazione correntizia del Consiglio Superiore della Magistratura e affermeremo il principio della separazione delle carriere”. Lo ha dichiarato al Tg1 e al Tg2 il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.