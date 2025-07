(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

Forza Italia Taranto: "Con Massimiliano Stellato raddoppiamo la nostra presenza in Consiglio comunale a Taranto"

“Accogliamo con grande soddisfazione l’adesione a Forza Italia del consigliere regionale e comunale di Taranto, Massimiliano Stellato. La sua scelta rappresenta un importante rafforzamento della nostra presenza in Consiglio regionale e determina il raddoppio del nostro gruppo consiliare al Comune di Taranto.

Un ingresso di rilievo, che si affianca alla presenza del consigliere Massimiliano Di Cuia, anch’egli eletto sia in Consiglio regionale che comunale, e che testimonia il crescente radicamento del nostro partito sul territorio jonico.

Si tratta di un segnale politico chiaro: Forza Italia continua a crescere, a radicarsi e a consolidarsi come punto di riferimento credibile e responsabile anche nelle realtà amministrative più complesse. L’ingresso del consigliere Stellato conferma la forza e l’attrattività di un progetto politico portato avanti con determinazione sotto la guida del presidente Antonio Tajani e del segretario regionale Mauro D’Attis.

Sono certo che il suo contributo sarà prezioso per rafforzare ulteriormente il lavoro che, a livello locale e provinciale, stiamo svolgendo con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai cittadini e valorizzare appieno le potenzialità del nostro territorio”.

Lo dichiara l’on. Vito De Palma, segretario provinciale di Forza Italia Taranto

