Danneggiata targa in memoria vittime Br, Nappi (Lega): atto vile e inquietante

“Ferma condanna per il vile atto di danneggiamento della targa in memoria

del primo dirigente della Polizia di Stato, Antonio Ammaturo, e dell’agente

Pasquale Paola, vittime delle Brigate Rosse. Quanto avvenuto in piazza

Nicola Amore, sicuramente frutto del clima d’odio che una parte politica

sta montando in questo periodo, inquieta anche per la tempistica, l’azione

è stata portata a termine a pochi giorni di distanza dal 15 luglio. Proprio

il 15 luglio di 43 anni fa, Ammaturo e Paola, furono trucidati dai

terroristi. Confidiamo nelle tempestive indagini delle forze dell’ordine

perché si risalga ai responsabili del gesto e si assicurino alla giustizia.

Solidarietà e vicinanza ai familiari dei due servitori dello Stato”. Lo

afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice

coordinatore del partito in Campania.

