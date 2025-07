Com. Museo del Territorio, iniziativa che valorizza il Calatino, martedì 22 luglio la presentazione della nuova sala immersiva nella Corte Capitaniale, a Caltagirone

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 INVITO STAMPA

SI PRESENTA LA NUOVA SALA IMMERSIVA

ALLA CORTE CAPITANIALE DI CALTAGIRONE

DEDICATA ALLA VALORIZZAZIONE

DELL’IDENTITA’ CULTURALE

DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CALATINO

Promossa dal Comune di Caltagirone,

l’installazione si è avvalsa della progettazione di Space S.p.A.,

azienda leader nell’innovazione per i

Beni Culturali

Martedì 22 luglio, ore 20.30

presso la Corte Capitaniale di Caltagirone – Museo del Territorio

(Via Duomo, 7-11)

INTERVENTI

Fabio RoccuzzoSindaco di Caltagirone

Santo Randone

Sindaco Comune di Licodia Eubea

Claudio Lo Monaco

Assessore al Patrimonio UNESCO e alle Eredità immateriali, alla Cultura e ai Beni Culturali

del Comune di Caltagirone

Giovanna Terranova

RUP del Progetto

Raffaella LantiniResponsabile dell’architettura dell’informazione

di Space S,p.A.CONTRIBUTO ESPERTI IN BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Domenico Amoroso

Carmela Cappa

Laura Carullo

Francesco Failla

L’installazione è solo uno dei primi rilasci del progetto di valorizzazione dell’Area Interna del Calatino AICA 48 che, con la regia del Comune di Caltagirone, creerà un’innovativa rete di informazione turistico-culturale.

La multiproiezione propone una narrazione coinvolgente sui riti e sulle usanze del periodo pasquale che si declinano in ogni centro calatino con linguaggi e scenografie unici: le riprese video sono state realizzate durante la Pasqua del 2024 dal videomaker Paolo Barone, sotto la direzione degli esperti locali Claudio Lo Monaco e Francesco Failla, con concept e montaggio di Space SpA.

Space è una società controllata da ETT – Gruppo DEDA.