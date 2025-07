(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

Almasri: Sisto, opposizioni chiedono dimissioni un giorno sì e uno no

“Le opposizioni chiedono le dimissioni di qualche ministro un giorno sì e un giorno no. Un atteggiamento tanto ripetitivo da rasentare la puerilità . Sul caso Almasri, poi, ignorano che è in corso l’inchiesta del Tribunale dei ministri. Quando è attivato un procedimento penale bisogna necessariamente essere cauti. Paradossalmente, si può mai fondare la richiesta di dimissioni del ministro Nordio, come si legge, sulla base di quello che è pubblicato sui giornali? La posizione del ministro della Giustizia è lineare. Se qualcuno sostiene il contrario, è libero di farlo ma, chiaramente, resta solo un’opinione. Sul punto, anche la recente intervista di Raffaele Piccirillo, critica nei confronti del ministro e dei magistrati romani, resta solo una personalissima lettura della vicenda, senza ovviamente potere fare riferimento ad alcun atto interno . Per fortuna, nel nostro Paese, la libertà di parola, e di ogni dissenso, è un pilastro inamovibile della democrazia. Non si può, però, prendere le singole opinioni e trasformarle, in automatico, in un addebito al governo”. Così a Sky tg24 il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.