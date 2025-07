(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

SEN. ROMEO (LEGA) – ANCHE QUEST'ANNO MOODY'S CONFERMA BAA2 PER LOMBARDIA

CERTIFICANDO VIRTUOSITÀ ED ECCELLENZA NOSTRA REGIONE

Milano, 18 LUG – Come ogni anno l’agenzia americana Moody’s ha confermato

per la Regione Lombardia il rating Baa2, anche quest’anno superiore al Baa3

dell’Italia.

Nella Credit Opinion, per motivare il risultato, vengono in particolare

sottolineati: un sistema di governance molto forte, che sostiene risultati

finanziari equilibrati; la ricchezza e la dinamicità dell’economia

regionale: la Lombardia è la più ricca fra le regioni italiane con un

reddito pro capite del 34% superiore alla media nazionale e un tasso di

disoccupazione inferiore alla media nazionale; la robusta liquidità e il

basso profilo di debito: Moody’s pone l’accento sull’indebitamento netto

(diretto e indiretto) di Regione evidenziando come questo sia pari solo

all’8,3 % dei ricavi operativi; cospicui fondi europei e nazionali che

sostengono le strategie di investimento della Regione.

Anche quest’anno la Lombardia si conferma, come sempre, un’eccellenza

istituzionale ed economica.

Lo afferma il sen. Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega

Lombarda Salvini Premier

