(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 18 July 2025 Open Arms, Cavandoli (Lega): Solidarietà al Ministro Salvini, ricorso procura riapre una battaglia ideologica già vista in Senato

Roma, 18 lug. – “Esprimo solidarietà al vicepremier e ministro Matteo Salvini, ancora una volta vittima di una battaglia ideologica che ha visto il suo inizio nelle aule del Senato, quando la sinistra decise di mandarlo a processo per pura convenienza politica e senza fare un esame veritiero dei presupposti della richiesta, come si dovrebbe fare nelle aule parlamentari esprimendo un giudizio indipendente dalle logiche di partito.

I giudici di primo grado che hanno deciso l’assoluzione piena di Salvini hanno dimostrato più lungimiranza e concretezza di chi a Palazzo Madama quel 30 luglio 2020 votò per mandarlo a processo, confermando che la sua scelta fu connessa al suo incarico ministeriale e che difendere il proprio Paese non è un reato. Oggi il ricorso della Procura di Palermo contro la sentenza in primo grado sulla vicenda Open Arms continua a scrivere una triste pagina di questo lungo processo su cui pensavamo fosse stata messa definitivamente la parola fine. La giustizia farà il suo corso”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, capogruppo in Giunta per le autorizzazioni alla Camera.

