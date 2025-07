Ucraina, Lega: pace e ricostruzione nostra priorità per futuro

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Roma 11 lug. – Oggi, nell’ambito della Ukraine Recovery Conference in corso a Roma, i parlamentari della Lega Eugenio Zoffili, Paolo Formentini e Alessandro Giglio Vigna sono intervenuti, affrontando il tema della ricostruzione post bellica dell’Ucraina e dell’ impegno che l’Italia è pronta a profondere a questo scopo. Le energie dell’imprenditoria del nostro Paese possono rappresentare un importante volano di crescita e rilancio per l’intera nazione ucraina.

“Oggi, nel mio intervento a Montecitorio, ho presentato il lavoro del PSTU, il Team di Supporto Parlamentare per l’Ucraina dell’Assemblea Osce di cui sono membro. Al centro il rafforzamento della resilienza delle istituzioni democratiche Ucraine: ricostruzione e pace sono le nostre priorità per il futuro”, ha dichiarato il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce e Capo della Delegazione italiana.

“Componente fondamentale della resilienza della società e delle istituzioni ucraine è il decentramento amministrativo. Le 20 Regioni italiane e le 24 equivalenti ucraine, gli oblast, possono lavorare insieme per la ricostruzione del Paese. Ottima, in questo senso, l’iniziativa intrapresa dalla Regione Lombardia con l’Oblast di Zaporižžja, esempio di collaborazione tra le nostre due regioni”, ha osservato il deputato leghista, vicepresidente della commissione Affari Esteri e responsabile del Dipartimento Esteri del Partito, Paolo Formentini.

“Il nostro paese mette a disposizione le sue energie, conoscenze, il Know-How in settori strategici come energia, trasporti, edilizia, digitalizzazione. I nostri grandi gruppi e le nostre imprese sono pronte a investire e a scommettere sull’Ucraina. Il nostro tessuto produttivo è dinamico e capace di generare un moltiplicatore di opportunità. È nostro compito come parlamentari agevolare questi processi”, ha concluso il deputato della Lega e presidente della commissione Affari Ue, Alessandro Giglio Vigna.