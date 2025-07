Roma, Barbera (Prc): “Imbrattate con svastiche la sede ANPI e delle altre forze antifasciste a Montespaccato”

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 Neofascismo, Barbera (Prc): “Imbrattate con svastiche la sede ANPI e delle

altre forze antifasciste a Montespaccato”

“Questa mattina le sedi del Partito della Rifondazione Comunista, del

Partito dei Comunisti Italiani, dell’ANPI e del Partito Democratico, di

Aurelio in Comune, situate nello stesso stabile di via Montespaccato 29, si

sono presentate interamente imbrattate da svastiche e scritte naziste. Un

attacco vile e inquietante che condanniamo con forza e che rappresenta un

gravissimo segnale del clima di odio e rigurgito neofascista che si sta

diffondendo anche nei quartieri popolari di Roma.

Siamo convinti che questo atto intimidatorio sia una diretta risposta alla

segnalazione pubblica, fatta in questi giorni dalle suddette forze, che ha

portato alla cancellazione da parte dell’amministrazione municipale del

vergognoso e gigantesco murale presente alla rotonda di Via Suor Maria

Agostina, sempre nel quartiere romano di Montespaccato, contenente una

frase di una canzone dedicata al gruppo terroristico di estrema destra dei

NAR.

Da giorni, nelle chat di quartiere, circolavano messaggi allarmanti e

segnali preoccupanti che indicavano fermento negli ambienti dell’estrema

destra locale per la suddetta denuncia e la successiva rimozione del

murale. Rimozione che aveva scatenato una serie di vergognose polemiche

anche da parte di esponenti nazionali e locali di Fratelli d’Italia che

avevano annunciato la presentazione di un’interrogazione per contestare i

costi dell’operazione di pulizia.

Questo clima non può essere sottovalutato: si sta tentando di intimidire

chi si oppone all’odio, al razzismo e alla violenza neofascista. Ribadiamo

con fermezza che non ci faremo intimidire. Continueremo a denunciare ogni

simbolo, murale o messaggio che faccia riferimento al nazifascismo, come

impone la nostra Costituzione e la memoria della Resistenza.

Chiediamo alle istituzioni, al Municipio, al Comune e alle autorità

competenti di prendere posizione con chiarezza, di garantire sicurezza e di

individuare e perseguire i responsabili di questo attacco. L’antifascismo

non è un’opinione: è un dovere civile e democratico”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.