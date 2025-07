(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 Porti, Gelmetti (FdI): Congratulazioni a Matteo Gasparato nuovo Commissario del Porto di Venezia

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Matteo Gasparato per la nomina a Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che comprende i porti di Venezia e Chioggia. Una figura competente, con una profonda conoscenza del territorio, del mondo economico e delle dinamiche infrastrutturali del Nordest. La sua esperienza, maturata alla guida dell’Interporto di Verona, rappresenta una solida garanzia per un sistema portuale strategico non solo per il Veneto, ma per l’intero Paese. Confido che questo incarico sia solo il primo passo verso la nomina definitiva a Presidente dell’Autorità Portuale, ruolo nel quale Matteo potrà mettere pienamente a frutto la sua visione e la sua capacità di dialogo con istituzioni, imprese e comunità locali. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà interpretare al meglio questa sfida cruciale per lo sviluppo logistico e industriale dell’area adriatica e del sistema Paese”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Matteo Gelmetti.

