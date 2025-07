+++Domenica alle 10:00 su Radio 24 Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i Rifugiati, ospite a Immagini: “PER IL TAGLIO USA AI FONDI ORA DOBBIAMO SCEGLIERE DI AIUTARE I PIU’ VULNERABILI TRA I VULNERABILI”

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025

domenica mattina, a partire dalle ore 10:00, su Radio 24, sarà ospite della trasmissione Immagini Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

anticipazioni dell'intervista

+++RIFUGIATI, FILIPPO GRANDI, Alto Commissario Onu, a RADIO 24: “PER IL TAGLIO USA AI FONDI ORA DOBBIAMO SCEGLIERE DI AIUTARE I PIU’ VULNERABILI TRA I VULNERABILI”

“Ci sono già 300 mila sudanesi in Libia e noi sappiamo cosa vuol dire”. Filippo Grandi, Alto Commissario Onu per i rifugiati, sarà ospite di Immagini, le storie della Settimana, la trasmissione di Radio 24 condotta da Valentina Furlanetto in onda la domenica alle 10. “Il conflitto in Sud Sudan è invisibile – dice Grandi a Radio 24 – ma è in realtà è molto importante, è un immenso paese in un quadrante fondamentale dal punto di vista strategico. Ha anche un potenziale di contagio potente, con Etiopia, Ciad. Io sono molto preoccupato sia dal punto di vista della sicurezza, che dei flussi dei rifugiati. Sono stato in Ciad pochi giorni fa, da lì i rifugiati vanno in Libia, ce ne sono già 300 mila e noi sappiamo cosa vuol dire”.

Grandi ha poi ricordato che la maggior parte dei rifugiati vivono nei paesi in via di sviluppo. “Si è diffusa purtroppo l’idea che tutti i rifugiati vogliano venire nei paesi ricchi – dice l’Alto commissario a Radio 24 – in realtà la maggior parte dei rifugiati se possono restare vicino a casa lo fanno. I Paesi a basso reddito continuano a ospitare una quota sproporzionata di rifugiati nel mondo, sia in termini di popolazione che di risorse disponibili. E mentre il numero di persone in fuga è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio, i fondi per rispondere ai bisogni umanitari sono ora all’incirca allo stesso livello del 2015. Che impatto hanno i tagli ai finanziamenti? C’è molta incertezza sugli aiuti americani nel mondo. Per ora il flusso di aiuti non riprende. Era importantissimo, a volte si trattava del 40-50% dei finanziamenti che arrivavano dagli Usa. E senza questi aiuti settori interi come la sicurezza, la sanità e l’istruzione dei bambini o programmi contro la violenza sulle donne sono penalizzati. Dobbiamo scegliere i più vulnerabili tra i già vulnerabili. Viviamo in grande incertezza. Ho lavorato per più di 40 anni in situazione di crisi nel mondo, ma non ho mai visto tanta incertezza sul futuro. Questo è molto pericoloso”.

L’intervista integrale a Filippo Grandi, Alto Commissario Onu per i rifugiati, andrà in onda domenica 13 luglio alle 10.00 nella trasmissione di Radio 24 Immagini, le storie della Settimana condotta da Valentina Furlanetto.