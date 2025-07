(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

COLLEPARDO, BATTISTI (PD): BENE ANNUNCIO RIAPERTURA GROTTE, AUSPICO

RISPETTO TEMPISTICHE

“Non posso che esprimere soddisfazione per gli investimenti annunciati

dalla Regione Lazio per la riapertura al pubblico delle Grotte di

Collepardo e ringrazio l’assessore Righini per l’attenzione. In questo

lungo periodo di incertezza e di chiusura di questo straordinario sito del

nostro territorio ho più volte sollecitato, attraverso mozioni e

interrogazioni in consiglio, interventi di ripristino per un sito di grande

valore naturalistico e turistico, uno dei simboli della nostra identità e

delle potenzialità del territorio. Bene che si proceda al più presto con i

lavori”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio,

Sara Battisti, presente all’inaugurazione ufficiale dopo il periodo di

chiusura del sito.

“Durante la scorsa legislatura – spiega Battisti – abbiamo portato avanti

un’operazione fondamentale per evitare il fallimento del consorzio che