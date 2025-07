(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Sicurezza, Miele (Lega): provincia Latina sensibile, grazie a Molteni per impegno su territorio

Roma, 10 lug. – “La provincia di Latina è un territorio particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza. Non a caso, in questi ultimi giorni abbiamo accompagnato il sottosegretario Molteni, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione che ha dimostrato, prima ad Aprilia e poi a Latina per vedere da vicino cosa succede in alcune realtà particolarmente difficili come il quartiere Nicolosi e Villaggio Trieste. Il punto è che noi vogliamo aiutare i cittadini onesti e perbene che ogni giorno lottano senza sosta per tutelare quello che hanno, i loro figli, le proprie attività che devono continuare ad andare avanti lì dove sono oggi. Il Decreto Sicurezza che abbiamo voluto e approvato di recente, e che ieri abbiamo presentato ai nostri cittadini al Circolo di Latina, è stato un passo decisivo per centrare questi obiettivi ma sappiamo che il lavoro da fare è ancora tanto. Non possiamo girarci dall’altra parte di fronte ad un disagio sociale crescente o ai senza tetto che occupano illegalmente spazi pubblici che appartengono a tutti i cittadini. Serve garantire una presenza forte dello Stato e delle nostre Forze dell’Ordine, a cui va la nostra gratitudine per quanto fanno già, per contrastare episodi compiuti da chi evidentemente pensa di metter piede nelle nostre città per delinquere. La Lega, anche con il sottosegretario Molteni, ha preso un impegno serio, e cioè quello di continuare a cercare soluzioni per garantire vite sicure ai nostri cittadini. Siamo felici che tanti amici ieri si siano avvicinati ad ascoltare quello che abbiamo già fatto. Andremo ancora in giro per la provincia per portare la presenza dello Stato lì dove serve maggiormente”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele, dopo la due giorni insieme al sottosegretario Molteni che ha inaugurato il nuovo commissariato di Aprilia, visitato i quartieri più sensibili di Latina dal punto di vista della sicurezza e incontrato i cittadini per parlare delle novità previste dal Decreto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega e diventato Legge.

__________

Ufficio stampa Lega Camera