Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Sanità: Zaffini (FDI), bene nomine Css, ora proficuo percorso alla guida del nostro Ssn

“Auguro davvero buon lavoro al nuovo presidente del Consiglio superiore di sanità, Prof. Alberto Siracusano e agli altri autorevoli membri del Consiglio, per un proficuo e illuminato percorso alla guida di questo organo così prezioso per il nostro Servizio Sanitario Nazionale e di conseguenza per i cittadini italiani. Sono convinto che altrettanto proficuo e collaborativo sarà il rapporto con le altre istituzioni, a partire dal Ministro della Salute e con la stessa Commissione che mi onoro di rappresentare e presiedere in Senato. Il tutto a favore del nostro sistema sanitario nazionale e della salute degli italiani”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della X° Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro e Previdenza di Palazzo Madama.

