(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Roma: Peschiaroli-Mocci (FI), “Confronto necessario per impianti a La Storta/Olgiata e Cesano per impatto sul territorio. Bene fermo lavori per il biodigestore”

“Finalmente i lavori del Biodigestore a La Storta/Olgiata sono stati sospesi. Accogliamo con soddisfazione il provvedimento di disciplina edilizia – adottato dalla Direzione Tecnica del Municipio XV – che ha fermato la realizzazione dell’impianto. Un grazie agli uffici che hanno accolto le nostre legittime istanze e così adesso – a cantiere fermo – si potrà finalmente esaminare a fondo l’iter delle autorizzazioni che, per quel che riguarda l’ultima variante del progetto, non risulta concluso. Siamo orgogliosi del lavoro svolto, nonostante le difficoltà e l’imprevedibilità di un episodio del tutto inatteso. In questi mesi, abbiamo prodotto atti e documenti che si sono rivelati fondamentali per il lavoro degli uffici, riportando l’attenzione su un’ennesima opera imposta senza alcun coinvolgimento dei cittadini e decisa in totale assenza di confronto con il territorio.

Questa mattina, abbiamo presentato le nostre osservazioni in merito alla cosiddetta “variante non sostanziale” direttamente alla Città Metropolitana di Roma Capitale, chiedendo, tra l’altro, di partecipare al procedimento in corso, in qualità di consiglieri municipali. Nel frattempo, abbiamo già trasmesso un’apposita richiesta al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per chiedere la sospensione dei lavori anche dell’impianto previsto a Cesano. L’obiettivo è avviare uno studio che valuti l’impatto della presenza simultanea di due impianti analoghi in un’area così ravvicinata, con particolare attenzione alle ricadute ambientali e sul traffico veicolare. Proseguiremo con determinazione questa fase di approfondimento, nel pieno rispetto delle regole, e nell’interesse esclusivo dei cittadini del nostro territorio, ai quali intendiamo dare voce.”

Lo dichiarano in una nota Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, consiglieri di Forza Italia nel XV Municipio di Roma.

