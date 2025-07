(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Dl Infrastrutture: Lega, con nostro Odg potenziamento infrastrutture idriche Veneto

Roma, 10 lug. – “Con l’approvazione di un Odg della Lega al Dl Infrastrutture, si potenziano le infrastrutture idriche nella Regione del Veneto. Nella destra Piave, un’area che comprende 51 comuni in Veneto, c’è un’emergenza idrica che richiede tre opere prioritarie per ridurre le perdite, proteggere la falda sotterranea e ottimizzare la gestione dell’acqua. Si tratta della condotta Montana del Grappa, lunga 5,2 km e con un costo di 5,95 milioni di euro, per mettere in sicurezza un’area di 20.000 abitanti soggetta a frequenti rotture del serbatoio Pieve del Grappa, dal costo di 2 milioni di euro, per accumulare acqua e servire i comuni vicini, e della condotta Maserada-Treviso, lunga 12 km e con un costo di 8,7 milioni di euro, per collegare i comuni di Maserada, Breda e Carbonera alla rete di Treviso, migliorando l’approvvigionamento idrico. Oggi la Lega impegna il Governo a utilizzare ulteriori finanziamenti disponibili per realizzare queste opere nella destra Piave, in linea con gli obiettivi del PNRR, per garantire una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche venete”.

Così il deputato trevigiano della Lega Gianangelo Bof con il segretario della Liga Veneta Alberto Stefani.

__________

Ufficio stampa Lega Camera