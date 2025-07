(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Dl Infrastrutture, Cavandoli (Lega): ok impegno Governo per Ponte di Maria Luigia a Parma

Roma, 10 lug. – “Il Governo ha accolto il mio ordine del giorno impegnandosi a ristrutturare e consolidare il ponte storico di Maria Luigia sul fiume Taro, sulla SS 9 – via Emilia tra i comuni di Parma, Noceto e Fontevivo. I lavori di consolidamento delle arcate effettuati negli anni scorsi hanno messo in sicurezza l’infrastruttura ma si vuole procedere con una ristrutturazione completa superando tutte le criticità, per adeguarlo a nuove esigenze di viabilità, legate ad un passaggio di mezzi più pesanti e veloci, ma anche per realizzare una passerella ciclopedonale. Il ponte di Maria Luigia è una infrastruttura fondamentale per la circolazione nella zona, oltre ad essere un importante monumento storico del territorio parmense risalente al 1821. E’ un bene culturale che va tutelato e una soluzione indispensabile per la viabilità locale e quella sulla via Emilia”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli.

