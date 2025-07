CS – ENERGIA: MOLES (AU), ESITI POSITIVI DA ASTE

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

ENERGIA: MOLES (AU), ESITI POSITIVI DA ASTE

Roma 10/07/2025 – Acquirente Unico ha completato l’iter che ha consentito l’aggiudicazione di offerte per consegna a termine di energia che sono state presentate nel corso di un’asta svoltasi martedì 8 luglio.

“L’aver ripreso gli acquisti a termine dopo diversi anni – sottolinea Giuseppe Moles Amministratore delegato di Acquirente Unico – è per noi un motivo di grande soddisfazione alla luce degli esiti delle aste, che sono stati sin da subito molto positivi. Non possiamo rendere noti i dettagli, per motivi procedurali e di riservatezza, ma è molto significativo che si sia dimostrata la possibilità di aggiudicare ad un prezzo inferiore rispetto ai parametri di riferimento europei”.

La possibilità per AU di acquistare energia a termine è stata prevista dall’articolo 2 comma 1 del decreto legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, e della Deliberazione ARERA 8 aprile 155/2025/r/eel-. Vi si prevede la possibilità di selezionare controparti per la stipula di contratti bilaterali fisici con consegna in Italia e un prezzo non superiore alla quotazione dei prodotti a termine di analoga durata con consegna in Italia, quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri.

Le aste dal mese di Luglio si svolgeranno con cadenza settimanale.

Chi è interessato a partecipare trova sul sito di Acquirente Unico tutte le informazioni e approfondimenti del caso (https://www.acquirenteunico.it/canali/aste-energia)

