(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Blue Forum, Calandrini (FdI):” mare leva strategica per sviluppo Paese”

“Partecipare al 4° Summit sull’Economia del Mare – Blue Forum è stata un’occasione preziosa per ribadire quanto il mare sia oggi una leva strategica per lo sviluppo del nostro Paese. L’Economia Blu genera oltre 216 miliardi di euro, più dell’11% del PIL nazionale, e dà lavoro a oltre un milione di persone. Numeri che confermano la necessità di una visione politica chiara e strutturata, come quella portata avanti dal Governo Meloni con il Piano Strategico del Mare e l’istituzione del Ministero per le Politiche del Mare. Stabilità politica, visione industriale e strumenti fiscali mirati – come ZES, ZLS e ZFD – sono le basi su cui costruire un’Italia più competitiva e sostenibile.”

Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini presidente della 5a commissione bilancio

